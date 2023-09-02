دبيبة: سنقاتل المتربصين بليبيا بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، إن عهد الحروب ولّى في ليبيا، ولن يعود، مردفاً: “مهما اشتدت الفتن، فإننا سنقطع أسبابها”.

وأضاف دبيبة، خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب: “وسنقف بالمرصاد أمام من يزعزع أمن المواطن والوطن، وسنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير”.

وشهد حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب طابور استعراض الخريجين، وسيارات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب.

وبحسب منصة حكومتنا، نفذ الخريجون تمريناً عملياً لعملية اقتحام وكر لعناصر إرهابية، بحضور آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

وقبل أسبوعين، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 قتال.

وتعاني العاصمة الليبية من حالات انفلات أمني بسبب سيطرة الميليشيات وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، في ظل ضعف الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة.