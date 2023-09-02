النعمي: ما يحدث في ليبيا اليوم يجعل البلاد وشعبها خارج الزمن

قال عبد الحميد النعمي، وزير داخلية ما تعرف “حكومة الإنقاذ” إن ما يحدث في ليبيا اليوم يجعل البلاد وشعبها خارج الزمن الذي تتنافس الأمم والشعوب ليس فقط لاحتلال المكان اللائق بها ولكن أيضا لتحديد مسار التاريخ بالنسبة لجميع شعوب العالم، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “الفكر السياسي في ليبيا اليوم يجب أن يركز على دراسة مجتمع ما قبل الدولة. والإجابة بالتحديد على التساؤلات التالية: هل توجد فئات اجتماعية لديها شعور بالانتماء إلى كيان اجتماعي معين ولديها رغبة وإرادة للعيش المشترك في ظل هذا الكيان”.

ولفت إلى أنه من الضروري وجود حد أدنى من التوافق على أهداف عامة واولويات تقبل الأغلبية تاجيل أو إسقاط مطالبهم الخاصة لصالح الأهداف العامة، ووجود توافق بشأن الأدوات وآلية العمل المناسبة لتحقيق الأهداف.

وتابع “للأسف الشديد، الإجابة عن جميع هذه التساؤلات بالنسبة للحالة الليبية سلبية. لذلك بدلا من الجدل العقيم حول من يكون الرئيس ومن يكون الوزير والمدير، علينا التوافق بشأن من سيبني الدولة، وماذا سيكون مضمون هذا الكيان الاجتماعى المنشود من مثل وقيم وبرامج وسياسات. وكيف سيتم بناء الدولة دستوريا وقانونيا وإداريا واقتصاديا واجتماعيا. ما هي خارطة الطريق والآليات وتوزيع الأدوار ؟”.