الشؤون الاجتماعية: توزيع معينات الحركة لمصابي ضمور العضلات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الشروع في توزيع الدفعة الثانية من معينات الحركة لمصابي ضمور العضلات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية أنه بتوجيهات من النائب العام وبرعاية رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تتواصل الحملة الوطنية لدعم ومساندة مرضى ضمور العضلات.

وفي يناير الماضي وزع مخزن الحلقة الباردة التابع لجهاز الإمداد الطبي أدوية ضمور العضلات Risdiplam لعدد من المستشفيات، والمراكز الطبية عن طريق مندوبيها، وهي:- المستشفى الجامعي طرابلس، مستشفى الأطفال طرابلس أما في فرع الوسطى فاستلم الأدوية مركز مصراتة الطبي، وفي فرع المنطقة الشرقية استلم مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الأطفال بنغازي.