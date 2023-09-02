الشيباني: انتشار كثيف لقوات الأمن المدججة بالسلاح في طرابلس لمنع التظاهر السلمي

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن الانتشار الكثيف لقوات الأمن المدججة بالسلاح لمنع التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور ينهي الوهم والإدعاء بأننا نعيش عهد حرية التعبير.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال؛” نظرة إلى ميادين طرابلس ومداخلها والانتشار الكثيف لقوات الأمن المدججة بالسلاح لمنع التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور ينهي الوهم والإدعاء بأننا نعيش عهد حرية التعبير ويؤكد حقيقة العودة للنظام البوليسي القمعي بالهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الساخنة والرصاص إذا لزم الأمر”.