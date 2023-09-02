المشري: الحكومة المنتهية مستعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني في سبيل البقاء

قال رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، إن الحكومة المنتهية في سبيل البقاء مستعدة أن تفعل أي شيء، لهذا هي تخلت عن النفط، باعطائه للعديد من الشركات لفترات طويلة، وفي سبيل البقاء تريد أن تطبع مع العدو الصهيوني.

واعتبر المشري أن ما تصرفت به وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، ليس تصرف شخصي ولا فردي هي وزيره للخارجية، مضيفاً أن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، قال عنها إن كل ما تقوله أو تفعله بتنسيق تام معه وهو يتحمل مسؤوليته.

وتابع أن المنقوش لم تجتمع لوحدها مع وزير خارجية دوله الاحتلال، إنما كان معها وفد، وبعض هذا الوفد ما زال موجود في ليبيا، مضيفاً أن الاجتماع تتويج لاجتماعات، وتمهيداً لاجتماعات أخرى.

وبين المشري أن موقف الشعب الليبي موقف مشرف، ويفتخر الإنسان أنه من هذا الشعب العظيم، مبيناً أن كثير من الدول العربية والاسلامية طبعت وذهبت خطوات في التطبيق ولم نشهد انتفاضة حره مثل الانتفاضة التي قام بها الشعب الليبي.

ودعا المشري، الشعب الليبي إلى الاستمرار في الحراك السلمي، مشيراً إلى أنه يجب على كل المتظاهرين الابتعاد عن إيذاء الممتلكات الخاصة والعامه.

وذكر أن على الأجهزة الأمنية المحافظة على الشعب وعلى مكتسبات ثوره 17 فبراير، التي من أهمها حرية التعبير، آملاً أن يوفروا وسائل الحماية للمتظاهرين.