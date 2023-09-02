ناكر: على الدبيبة الرحيل وإلا سنأتيه بـ”التريس”

حذر عبد الله ناكر، رئيس ما يعرف “حزب القمة”، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة من عدم الرحيل عن السلطة سلميا، قائلا: “لا نريد الدم وعليه أن يحترم نفسه ويرحل، وفي حالة لم يفعل سنأتيك بالتريس”.

وأضاف ناكر في كلمة له وسط محتجين ضد التطبيع أمس الجمعة: “والله لن أسكت على الدبيبة، الزنتان هي التي قاتلت وضحت وستكمل، والتريس قالوا كلمتهم اليوم، وسنرى من يناصر الدبيبة”.

وطالب ناكر أبناء الزنتان في حكومة الدبيبة بالاستقالة، متابعا: “هذه حكومة ذل وعار، يريدونا أن نضع رؤوسنا في التراب، والآن كل شيء مباح وكل الوسائل مسموحة لنا في الثورة الجديدة”.

واستكمل: “ثوار الزاوية الذين نعرفهم وثوار مصراتة الذين نعرفهم وأي ليبي حر لا يرضى بهذا الذل وحكومة العائلة، خلعنا القذافي لكي نأتي بإبراهيم الدبيبة يرشق باليورو على الزكارة، (جايك نهار أزرق يا إبراهيم)”.

وواصل ناكر: “عيالي مثلما غيروا التاريخ في 2011 سيغيرونه يا دبيبة الآن، ومن اشتريتموه بالصريرة ليس وطنيا، والزنتان لا تشترى تريسها ولا تباع بالمال”.