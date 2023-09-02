شركة الكهرباء: تجهيز مشروع محطة تحويل المستشفى التعليمي الخمس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تجهيز مشروع محطة تحويل المستشفى التعليمي الخمس جهد 11/30 ك.ف بخلايا جديدة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن مشروع محطة تحويل المستشفى التعليمي الخمس هو أحد المحطات التي تم تشغيلها وشحنها بجهود إدارة مشروعات توزيع المرقب وشبكات الجهد المتوسط المرقب.

وتهدف الشركة من هذه الأعمال إلى تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ولتخفيف الأحمال على بعض محطات التحويل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتحسين مستوى أداء الشبكة ورفع كفاءتها في مناطق عدة.