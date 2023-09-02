باتيلي: يجب إجراء الانتخابات الليبية في ظل حكومة موحدة

أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أهمية إجراء الانتخابات الليبية في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.

وجاءت تصريحات باتيلي، في منشور على منصة “إكس” للتدوينات القصيرة، اليوم تعليقاً على لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت.

وأضاف: “ناقشنا التطورات السياسية الجارية في ليبيا وشددنا على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة”.

كما أكد رئيس مجلس النواب، ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

وبحث صالح مع ياتيلي مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ولا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وبحسب بيان مجلس النواب، أوضح المبعوث الأممي أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.

وقال باتيلي، في 22 أغسطس، في إحاطة أمام مجلس الأمن إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة أصبح أمرا واجبا، لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

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وأكد أن عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق للاقتراع يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا.