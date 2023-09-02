الحويج يتفق مع وزير الاقتصاد الفلسطيني إقامة معرض صنع في فلسطين بطرابلس

الوطن|متابعات

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي استكمالا لاجتماع المجلس الاقتصاديوالاجتماعي على مستوى وزراء العرب بالقاهرة لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في شهر مارس الماضي خلال زيارة الوفد الفلسطيني برفقةعدد من أصحاب الأعمال لليبيا، وذلك لوضع رؤية مشتركة للجانب الاقتصادي والتجاري بما يعزز التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق على إقامة معرض صنع في فلسطين على أرض معرض طرابلس الدولي تحت إشراف وزارتي الاقتصادوالتجارة بالبلدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.

ولفت الحويج إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأن دولة ليبيا حكومةً وشعباً داعمة لدولة فلسطين.