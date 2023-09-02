حزب المستقلين: تشكيل فريق قانوني لرفع دعوى على معرقلي الانتخابات

واصلت فرق عمل مجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية عقد اجتماعاتها اليوم السبت الثاني من شهر سبتمبر 2023 بمقر حزب المستقلين الديمقراطي بطرابلس وذلك لمناقشة نتائج عمل هذه الفرق خلال الأسبوع الماضي.

واستهل رئيس المجلس التنفيذي لمجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية “سامي الصيد الرخصي ” الاجتماع بالترحيب بعدد من الأعضاء الجدد المنظمين للمجلس وقدم لهم نبذة موجزة عن عمل المجلس والأهداف التي قام من أجلها وخطة عمله المستقبلية.

وأكد “الرخصي ” في كلمته على ضرورة التزام أعضاء الفرق بحضور الاجتماعات الدورية في وقتها المحدد والعمل بجد ومثابرة على تنفيذ برامج العمل التي وضعتها فرق العمل للوصول إلى الأهداف المنشودة.

ودعا فريق السياسات فريقي التواصل والإعلام إلى التعريف بمشروع تجديد الشرعية مع الجهات وفئات المجتمع التي يراها مناسبة لذلك ، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

من جهته أعلن فريق التواصل عن برنامج عمله حيث أعلنت “صالحة كريميد” نائب رئيس فريق التواصل عن البرنامج المستقبلي للفريق والذي يستهدف في المرحلة الأولى التواصل مع القيادات النسائية من خلال مجلس اتحاد نساء ليبيا ، ومكاتب تمكين المرأة ، وزيرة شؤون المرأة ، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأضافت “كريميد” أنه سيتم أيضا التواصل مع الاتحادات الشبابية وبرلمان الشباب والمنظمات الشبابية والأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية والأعيان والوجهاء من خلال المجالس الاجتماعية ومجالس الحكماء والشورى والنخب الثقافية والعلمية والاجتماعية من كتاب وفنانين وحقوقيين وسياسيين.

وقدم نائب رئيس فريق الإعلام “أسامة الباروني” برنامج عمله الذي سيتضمن تأسيس صفحة خاصة بمجلس ( 45 ) لتجديد الشرعية على صفحات التواصل الاجتماعي لإبراز أهداف ومناشط المجلس ..

ودعا “الباروني” فرق العمل المنبثقة عن مجلس تجديد الشرعية إلى التواصل مع فريق الإعلام لنشر أنشطتها المختلفة والتعريف بها ، مؤكدا على أهمية توسيع أفاق التعاون ين فريق الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والخاصة المرئية والمسموعة في بلادنا.

كما دعا فريق الإعلام بمجلس تجديد الشرعية إلى إقامة صالون حواري ثقافي سياسي للتعريف بأهداف المجلس تستهدف المستشارين القانونيين والقضاة والمحليين والسياسيين والمهتمين بشأن السياسي الليبي.

وأفاد “الباروني” أن أعضاء فريق الإعلام أكدوا خلال الاجتماع على أن يكونوا يد واحدة من أجل أداء العمل الذي كلفوا به من رئاسة المجلس لتحقيق أهدافه.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق قانوني لرفع دعوى على معرقلي الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التي ينشدها إليها الشعب الليبيون.