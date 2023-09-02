الدبيبة يوجه بإنشاء غرفة أمنية لتوحيد الجهود في مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 September, 2023

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإنشاء غرفة أمنية لغرض توحيد الجهود داخل نطاق بلدية مصراتة وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلا.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده الدبيبة اليوم السبت لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية مصراتة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة وكافة البلديات.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على أهمية ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات محمد الشهوبي، مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.