امغيب: هناك رفض خارجي وداخلي من بعض العرقيين لأي إنتخابات قد تاتي برئيس عربي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن زوال نظام معمر القذافي كان أكبر صفعة تتلقاها القومية العربية لأنه كان آخر القوميين العرب المجاهرين بالدفاع عنها.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”الجمعة 1 سبتمبر 2023، اليوم تمر علينا الذكرى 54 على ما يعرف عربياً بثورة تنظيم الضباط الوحدويين الأحرار على النظام الملكي، وما يعرف محلياً بثورة الفاتح من سبتمبر على الرجعية الملكية، وما يعرف محلياً ايضاً بالانقلاب الأسود”.

وتابع امغيب حديثه: “مهما كان الاسم أو الصفة فهذا لا يهمني كثيراً ما يهمني في هذه الذكرى أمرين فقط، الأول :أن فترة حكم معمر القذافي الذي جاء به هذا الحدث هي أسوأ فترة حكم مرت بها ليبيا ومازلنا نعاني من تبعياتها وتركتها الثقيلة إلى هذه الساعة، الثاني: أن زوال نظام معمر القذافي كان أكبر صفعة تتلقاها القومية العربية لأنه كان آخر القوميين العرب المجاهرين بالدفاع عنها، والدليل ما نراه اليوم على الساحة الليبية من رفض خارجي لأي إنتخابات قد تاتي برئيس عربي ورفض داخلي من بعض العرقيين الذين يصرون على استمرار الفوضى وحالة ألا دولة لنفس السبب”.