حكومة الوحدة تنفي تكليف “اللافي” بتسيير مهام وزارة الخارجية الليبية

نفت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، تكليف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بتسيير مهام وزارة الخارجية.

وقالت منصة حكومتنا، إن المنشور المتداول بهذا الخصوص غير صحيح؛ وذلك بعد أيام من إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إثر كشف لقاء لها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأوقف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، الأحد الماضي، المنقوش عن العمل احتياطيها وإحالتها إلى التحقيق.

ونص قرار وقف المنقوش، على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.

وكلف القرار وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي موقتاً.

والإثنين الماضي، عقد مجلس النواب الليبي، جلسة بمدينة بنغازي، حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأصدر المجلس بيان وجه فيه التحية لأبناء الشعب الليبي الذين خرجوا استنكاراً ورفضاً في كافة المدن الليبية، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على أبناء وأحفاد المجاهدين وتأسيساً على الثوابت الوطنية والدينية للشعب الليبي والتزاماً بالموقف الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني العادل في تقرير مصيره وتحرير أرضه وعودة مهجريه لوطنهم.

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وقال مجلس النواب في بيانه إنه تأكد له وللشعب الليبي بما لا يدع مجالاً للشك تورط الحكومة منتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الأمر الذي تجرمه القوانين والتشريعات في ليبيا، مقابل وعود لاستمراها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021.