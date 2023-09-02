“الصحة الليبية” ترسل شحنة مواد ومعدات طبية لمركز البيضاء الطبي

الوطن| رصد

أرسلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شحنة من المعدات والأجهزة والمواد الطبية المتنوعة لمركز البيضاء الطبي في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر.

واشتملت الشحنة، على معدات خاصة بأقسام العمليات الجراحية وجراحة المناظير لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى أجهزة الموجات الصوتية والتعقيم وعدد من الأسرة.

وأعرب المسؤولون في مركز البيضاء الطبي، عن جزيل امتنانهم وامتنان أهالي البيضاء لرئيس الحكومة ووزير الصحة، وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية في المدينة.

هذا وجاءت هذه الشحنات من المواد والمستلزمات الطبية استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لوازرة الصحة بضرورة توفير نواقص واحتياجات المستشفيات العامة في كافة المدن.