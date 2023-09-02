ليبيا الان

متحديًا حكومة الدبيبة.. بادي يستعرض بآليات مسلحة وسط مصراتة

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دوليًا، صلاح بادي، عن استعراض عسكري في مصراتة اليوم السبت.

وقال: “سيكون هناك استعراض عسكري ضخم بقيادة العميد صلاح الدين بادي”.

وتمّ تداول مقاطع فيديو تظهر العشرات من الآليات مسلحة في مصراتة، قيل إن عددها يصل إلى أكثر من 600 آلية مسلحة.

وفي مقطع فيديو، قال بادي: “إننا مع شعار الحرية لكل ليبي مهما كان معنا أم ضدنا، وإن من يتحدث 17 فبراير فقد شوهها اليوم هؤلاء المجرمين الذين أتوا من الخارج.. هؤلاء لا يمثلوننا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك