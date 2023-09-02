ليبيا.. تسليم شحنة مواد ومعدات صحية إلى مركز البيضاء الطبي

أرسلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، شحنة مواد ومعدات صحية إلى مركز البيضاء الطبي.

ووفق بيان للحكومة على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت، جرى حمل الشحنة على متن عدة شاحنات، وضمت معدات خاصة بأقسام العمليات الجراحية، وجراحة المناظير لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى أجهزة الموجات الصوتية والتعقيم وعدد من الأسرة.

وأضاف البيان أن تلك الشحنات من المواد والمستلزمات الطبية جاءت استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة توفير نواقص واحتياجات المستشفيات العامة في جميع المدن.

ونقل البيان عن المسؤولين في مركز البيضاء الطبي شكرهم لمن يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في المدينة.