سليمان: أرفض البيان المسرّب بشأن انتهاء لجنة 6+6 من اعتماد قانون الانتخابات وتسليمه لرئاسة البرلمان

أعرب عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان، عن رفضه البيان المسرّب من بعض الأعضاء بشأن انتهاء اللجنة من اعتماد قانوني الانتخابات وتسليمهما لرئاسة البرلمان.

سليمان وفي تصريحات تلفزيوني، رأى أن نشر البيان يعد تصرفا فرديا لا يعبر عن أعضاء اللجنة مجتمعين وهو قفزة في الهواء.

وأكد أن جميع لقاءات اللجنة داخل البلاد كانت تشاورية لا يمكن أن تُنتجَ أي قرارات.

سليمان أشار إلى أن قانونا الانتخابات المسرَّبان لن يكونا ملزمين لكل الأطراف بل سيزيدان الوضع تأزيمًا.