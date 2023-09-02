النائب العام يشكل لجنة تقصي بشأن لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل

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أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، تشكيل لجنة تقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بوزير خارجية إسرائيل.

وقال المكتب: ” النائب العام يشكل لجنة تقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بوزير خارجية إسرائيل”.

وأضاف المكتب، أنّه “تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل”.

وقال، إن “النائب العام أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها، مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات؛ وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.

وكان مجلس النواب، قد طالب النائب العام بضرورة التحقيق في واقعة لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وأكد مجلس النواب، أن اللقاء يُعد انتهاكا خطيرا وعملا يُجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.