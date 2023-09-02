النائب العام يشكّل لجنة تقصي واقعة لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل

أعلن مكتب النائب العام، عن تشكيل لجنة تقصي واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بوزير خارجية إسرائيل.

و تأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للمكتب، إثر تلقى مكتب النائب العام التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل.

وستتولى اللجنة مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات.

كما ستعمل اللجنة على “تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.