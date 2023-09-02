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الدبيبة: يجب تجنب وقوع أي خروقات أمنية في مصراتة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي، مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية مصراتة.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة إن الدبيبة أكد خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة وكافة البلديات، موجها بإنشاء غرفة أمنية لغرض توحيد الجهود داخل نطاق البلدية وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلا.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على أهمية ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.

 

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صحيفة الساعة 24

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