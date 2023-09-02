عضو المجلس الرئاسي يدعم الاعتراف بـ”أمازيغ أوجلة” في دستور ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وفداً من أعيان وأعضاء المجلس البلدي في أوجلة، وممثلي عن مؤسسة “تاويلانت” للثقافة الأوجلية.

وتطرقت الجلسة الحوارية التي تعد الأولى من نوعها، والتي انعقدت الخميس، لأهمية المخزون الثقافي الاستثنائي الذي تستند إليه أوجلة، المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية.

وطالب وفد أوجلة، بتضمين مكون أويلن “الأوجلي”، ولغته تويلنت “الأمازيغية الأوجلية”، بمسودة الدستور الليبي، استنادا إلى الإعلان الدستوري لعام 2011، وما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان، ووفق المشروعية التاريخية لانتماء هذا المكون عبر آلاف السنين إلى هذه الأرض وهذه الهوية كما ورد في النصوص الإغريقية والنقوش المصرية وكتب الرحالة المسلمين.

ووفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، اليوم السبت، استعرض الوفد أمام نائب رئيس المجلس الرئاسي ما تعانيه مناطق الواحات، التي تعدّ من أغني مناطق ليبيا بالثروة النفطية، خصوصا أوجلة، من التلوث البيئي الجوي الناتج من محروقات الحقول النفطية.

وأكد الكوني مشروعية مطالب أهل أوجلة، مضيفاً: “من غير العدل أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم، بينما لا يصلهم منه غير التلوث.

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وتعهد عضو المجلس الرئاسي بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد حلول منصفة لأهالي أوجلة، مؤكداً قيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات الشعب الليبي.

واعتبر الكوني التنوع الثقافي ثروة وطنية تمنح ليبيا، الوطن والأمة، بُعدها الحضاري الضارب في أعماق تربة المكان.