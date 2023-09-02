الصول: أي قرارات تتخذها حكومة الدبيبة غير ملزمة لأي حكومة قادمة ولا للشعب الليبي

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن المجلس طلب من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

الصول وفي حديث صحفي، أضاف:” أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء، يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة”.

وتابع الصول حديثه: “الدبيبة هو رئيس حكومة منتهية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، أما بشأن من شاركوا في الاجتماع، فطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع”.

الصول ختم: “أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي”.