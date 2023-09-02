الدبيبة يطالب بإنشاء غرفة أمنية في مصراتة

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طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بإنشاء غرفة أمنية لغرض توحيد الجهود داخل نطاق بلدية مصراتة، وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلا.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع لمتابعة الأوضاع الأمنية في مصراتة، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة وكافة البلديات، وفق ما ذكرت منصة حكومتنا.

وشدد الدبيبة، على أهمية ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية، لتطبيقها على نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.