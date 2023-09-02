تحديث الجهات المشمولة في الافراجات المالية بعدد من القطاعات مع مرتبات اغسطس

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إلافراجات المالية للعدد من الجهات في عدد من القطاعات تشملها مرتبات شهر اغسطس .

وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر اغسطس واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان : (سيتم الاضافة والتعديل لاحقًا).

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للبحث والعلوم والتكنلوجيا مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعهد العالي للتقنية النفطية اوباري مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الجامعة الاسمرية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعهد العالي للمهن الطبية بني وليد مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا الزويتنية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة مصراتة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق كاباو مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق الشقيقة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعاهد الفنية المتوسطة الجفارة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة المرقب مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة الزيتونية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعاهد العليا كلية التقنية الهندسية زوارة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية طرابلس مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم ترهونة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مركز امراض الكبد طبرق مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية الماية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم العزيزية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم الرجبان مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعاهد الفنية المتوسطة النقاط سابقا مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم الجديدة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بئر الاشهب مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مصلحة الجمارك مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة جنزور مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة بنغازي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مصلحة التخطيط العمراني مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم عين زارة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مركز السواني لتاهيل واعادة تاهيل مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية حي الاندلس مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة السواني مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مركز خدمات الكلى سبها مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية صرمان مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم ابوسليم مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للبيئة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للثروة البحرية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن العيادة المجمعة سوق العلالقة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية تاجوراء مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن ديوان وزارة الخارجية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن ديوان وزارة الحكم المحلي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية السائح مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مصلحة التفتيش التربوي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية العربان مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية جنزور مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة جنزور مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب المواصلات والنقل غريان مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم تاجوراء مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الخدمات المالية زلطن مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مركز زليتن للغسيل الكلوي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مستشفى الخضراء مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم سوق الجمعة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة طبرق مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جامعة درنة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراكز طب وجراحة الفم والاسنان الزنتان مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب العمل والتأهيل العزيزية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية حي الاندلس مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الثقافة طرابلس مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الثروة الحيوانية والبحرية درنة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب العمل والتأهيل الحوامد مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مديريات الامن الوطني سرت مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية الخمس مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مستشفى المعمورة القروي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة مسلاتة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب العمل والتأهيل تاجوراء مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مستشفى الجلاء للولادة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مستشفى ام الرزم القروي مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مركز طرابلس لخدمات الكلى مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المعاهد الفنية الزاوية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم الجفرة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن الاكاديمية الليبية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جهاز الشرطة القضائية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن جهاز المحاسبة الشرقية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن ديوان المحاسبة الغربية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة اسبيعة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة الخمس مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة الماية مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم ككلة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية العربان مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب العمل والتاهيل المعمورة مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة جنزور مع مرتبات شهر اغسطس

الافراجات المالية عن المجالس البلدية جنزور مع مرتبات شهر اغسطس