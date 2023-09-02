الحصادي: على مجلسي النواب والدولة تشكيل حكومة جديدة وإصدار قوانين الانتخابات بعيدًا عن الحسابات الضيقة

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مجلسي النواب والدولة بتحمل المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية والتاريخية والقيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، دعا مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل حكومة جديدة وإصدار قوانين الانتخابات وإلا سيكونا شركاء في جريمة التطبيع وداعمين للانقسام والفوضى وتمدد الفساد ضد إرادة الشعب الليبي، على حد تعبيره.