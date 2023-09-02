مستثمرون صينيون يتفقدون عدد من المواقع ببلدية القرضة وسبها

أجرى عدد من عمداء بلديات البوانيس “على فرج العكشي”، وبراك الشاطىء المكلف “عبد الرحيم إبراهيم”، والقرضة “مجدى أبوخزام”، رفقة ممثلين عن شركات إستثمار صينية لعدد من المواقع والمصانع ببلدية القرضة وسبها.

تأتي هذه الزيارة لاستغلال كل الإمكانيات المتوفرة والموارد الطبيعية بالمنطقة الجنوبية؛ فى التنمية المكانية مع المستثمرين المحليين والأجانب، وجعل المنطقة الجنوبية منطقة جاذبة للمستثمرين، وإتاحة فُرص العمل لأكبر عدد من الشباب.

يذكر أن الجولة شملت زيارة موقع محجر تربة عناصر الحديد، ومصنع الأسمنت؛ للوقوف على نسبة الإنجاز به، وكذلك مصنع الطوب الأحمر الياجور، ومصنع الطوب الرملي؛ والإطلاع على أقسام المصنع والمعدات والأجهزة الخاصة به وإمكانية الإستفادة منه وتشغيله.

ومن جانبهم، أعرب وفد ممثلين عن شركات إستثمار صينية، عن إعجابهم بالإمكانيات المتوفرة بالمنطقة الجنوبية، والموارد الطبيعية التى يمكن استغلالها مع السلطات المحلية فى خدمة المنطقة الجنوبية خاصة وليبيا عامة.