“أبوزريبة” يبحث مع “أقعيم” الأوضاع الأمنية بالمناطق الجنوبية والشرقية

بحث وَزير الدَّاخلية بالحكومة الليبية “عصام أبوزريبة”، معَ وَكيل الوَزارة “فرج أقعيم” الأوضاع الأمنية بِالمناطق الجنُوبية وَالشرقيّة.

كما اِستعرض آخر مُستجدات الأوضاع الأمنية بِالمنطقة الجنُوبية وَالشرقيّة، وَتقييم الخُطط الحالية لِتَعزيز الاِستقرار وَالتخلص مِن التحديّات الأمنية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمكتب “آبوزريبة” في بنغازي، تم تبادل الآراء وَالتحاليل الأمنية حول الأنشطة الإجرامية وَالتهديدات الأمنية المُحتملة خاصةً بِالمنطقة الجنُوبية، مع التركيز على آلية عمل الغُرفة الأمنية لِتَأمين الجنُوب بِالتَنسيق معَ القُوات المُسلحة، وَتطوير استراتيجياتها للحد مِن الجريمة وَمُكافحة الإرهاب، وَحماية حدُود الدولة الليبية.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى البرامج وَالفعّاليات المقرّرة للاِحتفال بِعيد الشُرطة الليبية، بِالإضافة إلى مُناقشة الإجراءات الأمنية الخَاصة بِالاِحتفالات وَضمان سلامة وَسيّر الفعاليات بِشكل آمن وَمُنظم.

وبدوره، أعرب “أبوزريبة” عَن تقدِّيره العميق للجهُود المبذُولة مِن قبل وَكيل الوزارة ورجال الشُرطة، مشيدًا بِدورهم الحاسم فِي حفظ الأمن وَالنظام وَحماية المُجتمع.