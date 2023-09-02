وفاة الحاجة برنية بعد فقدانها في مكة المكرمة خلال موسم الحج

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت على أنه تم العثور على الحاجة برنية مصباح الثابت متوفية في إحدى مستشفيات مكة المكرمة، التي تواصلت مع أحد أبنائها لإبلاغه بوجود 3 جثامين منذ حوالي شهر بالمستشفى، ليكتشف أن والدته من ضمنها.

وأكد قنصل ليبيا في المملكة العربية السعودية “عبد الرزاق المنفي” في تصريحات ‬: العثور على جثمان الحاجة برنية في أحد مستشفيات مكة‬ والتعرف إليها من قبل أبنائها عن طريق سوار الحجاج وبطاقتها التي كانت معها.

وفي وقت سابق، أكد أحد أعضاء الفريق المتطوعين بالسعودية الدكتور محمد زايد خبر وفاة الحاجة برنية والعثور على جثتها متحللة قرب الحرم المكي بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.