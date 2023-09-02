الرعيض: نريد من تركيا استغلال الظروف الذهبية بالاستثمار في ليبيا

حث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” على استغلال الظروف الذهبية في العلاقات الليبية التركية لزيادة استثمارات تركيا في ليبيا بشكل أكبر، خاصة الاستثمار في إنشاء طريق يربط ليبيا بأفريقيا.

وقال الرعيض خلال اجتماعه بمسؤولي الغرفة التجارية بإسطنبول: “نستغل هذه الظروف الذهبية الليبية التركية بأن تقوم تركيا الاستثمار في ليبيا وخاصة الاستثمار في طريق يربط ليبيا بأفريقيا”.

وأضاف: “نحن اليوم في غرفة اسطنبول الغرفة التي تغطي قرابة 50% من الضرائب، وتربط 40% من عدد الشركات في تركيا”، متابعا: “غرفة اسطنبول لها دور كبير جدا في السياسة في تركيا للاستثمار في ليبيا بشكل أكبر فتح المجالات على ليبيا”.

واستكمل الرعيض: “نحن كاتحاد الغرف في ليبيا نتواصل مع وكل الغرف والاتحادات على مستوى العالم نرى أن هناك تقصيرا كبيرا جدا في العمل مع اتحاد الغرف التركي ومع الغرفة التركية، خلال العامين الماضيين استقبلنا عديد الوفود من الدول الأوروبية من ألمانيا ومن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ولم نر وفدا واحدا يأتي من اتحاد الغرف التركية أو من غرفة اسطنبول إلى ليبيا”.

وتابع: “نحن نريد إيصال رسالة إلى رئيس اتحاد الغرف التركي لأننا كاتحاد غرف ليبيا نريد التعاون معهم، ونريد فتح المجال للوفود وأيضا نريد أن ننشئ غرفة ليبية تركية مشتركة”.