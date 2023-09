بعد نحو 3 أشهر على فقدانها.. الحاجة برنية الثابت في ذمة الله

أكدت عائلة الحاجة برنية الثابت، في تصريح لقناة الأحرار، وفاتها بعد فقدانها في الأراضي المقدسة خلال موسم الحج.

وفقدت الحاجة برنية في 14 يونيو الماضي عند الساعة الـ11 صباحا بجوار فندق أنجم قرب الحرم المكي، حين كانت برفقة ابنها.

وأثارت قصّة الحاجة برنية تعاطفا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خروج مظاهرات في عدة مدن تطالب السلطات بتكثيف البحث وإيجاد الحلول الفورية.

فيما توجه أفراد آخرون من أسرة الحاجة المفقودة برنية الثابت، بعد أسابيع على فقدانها، إلى السعودية، وذلك في إطار جهود البحث عنها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف البحث الحاجة برنية.

من جانبها، كانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، طالبت السلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية مصباح الثابت.

وحملّت اللجنة المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية وهيئة الحج والعمرة التابعة لها في عدم اتخاذ أي إجراءات للكشف عن مصير الحاجة برنية، كما حملّت أيضا المسؤولية للسلطات الأمنية السعودية المتواجدة داخل الحرم المكي.

المصدر: ليبيا الأحرار + بيانات

