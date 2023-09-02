ليبيا.. دبيبة يأمر بإنشاء غرفة أمنية في مصراتة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، تعليماته بإنشاء غرفة أمنية لتوحيد الجهود داخل بلدية مصراتة، وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلاً.

وبحسب منصة حكومتنا، على صفحتها بموقع فيسبوك، جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه دبيبة، وحضره وزير المواصلات محمد الشهوبي، لمتابعة الأوضاع الأمنية في بلدية مصراتة.

وأكد دبيبة أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة والبلديات كافة، مشدداً على ضرورة ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.

ومساء الجمعة، تظاهر عدد من أهالي مدينة مصراتة، رافعين لافتات مناهضة للحكومة، احتجاجاً على لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وطالب المحتجون في مدينة مصراتة بالقبض على مَن شارك ونسق وجهز للقاء المنقوش وكوهين، والقصاص منهم أمام أعين الجميع.