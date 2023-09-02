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المجلس العسكري الزنتان يستنكر لقاء روما ويطالب بمحاسبة المتورطين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أستنكر المجلس العسكري الزنتان، السبت ما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من تواصل مع الكيان الاسرائيلي.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”، مؤكدا أن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وقال المجلس العسكري الزنتان، أن المنقوش خالفت القوانين الليبية مطالبًا بمحاسبة كل من تورط في هذا العمل المشين وعدم قمع المتظاهرين السلميين الرافضين للتطبيع.

وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيًا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.

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