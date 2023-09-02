بالفيديو.. تصريحات مثيرة لوزيرة الداخلية بشأن ذكرى الفاتح وانصار القذافي

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطني، عماد أن أنصار الفاتح اخوتنا وناسنا ولا نريد أن يكون هناك خلاف بشأنهم ولنتعاون معًا لبناء ليبيا.

وأضاف الطرابلسي في مقطع فيديو الطرابلسي ردًا على لطفي الحراري أنه:”لا يصح أن يقول البعض أنا ضد الفاتح والآخر يقول أنا ضد فبراير”.

وتابع وزير الداخلية المكلف أن ما حدث في ترهونة من احتفالات في ذكرى الفاتح هو قمة الديمقراطية فالناس خرجت وقالت الفاتح ومن يريد الفاتح فليقل ومن يريد سيف الاسلام فليقل سيف.

وقال الطرابلسي :”لم نمنع أحدًا من الخروج ولسنا ضد الفاتح أو فبراير فالإثنين يجب أن يعملوا في نفس الطريق” .

ولفت الطرابلسي، الى أن الفاتح ذهب بخيره وشره وإن كانوا أخطأوا فنحن مسامحين وإن أصابوا فبارك الله فيهم.