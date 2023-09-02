الصغير ينشر مسودة تحقيقات “المنقوش” التي يهدف “الدبيبة” لإظهارها لليبيين

تعجب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، من ما آلت اليه تحقيقات رئيس حكومة الوحدة الموقتة “عبدالحميد الدبيبة” بشأن لقاء وزيرة خارجيته الموقوفه “نجلاء المنقوش” بالوزير الإسرائيلي.

ونشر “الصغير” عبر صفحته على موقع “فيسبوك” نقاطها قائلا: هذه مسودة التحقيقات التي يهدف الدبيبة لاظهارها لليبيين بهدف تبرئة المتصهينة المنقوش.

قضت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، 18 يومًا في إيطاليا لإجراء عملية جراحية لوالدتها التي تعاني من مشاكل صحية في القلب.

وانتقل إلى نقطة أخرى قائلا: شاركت وزيرة الخارجية الليبية في اجتماع جرى في وزارة الخارجية الإيطالية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي.

وأشارت المسودة إلى آنه، لم تكن وزيرة الخارجية الليبية مطلعة على أشخاص الاجتماع الذي استمر لمدة 3 ساعات في مبنى وزارة الخارجية الإيطالية، بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي ووفد يمثل وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف “الصغير” قائلا: خلال زيارتها إلى طرابلس في مارس 2023، ناقشت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قضية حقوق اليهود الليبيين في المنفى. تعود تاريخ هذه المسألة إلى سنوات طويلة، منذ خروج اليهود الليبيين من ليبيا في عام 1967، وتبقى قضية معلقة حتى الآن.

واستكمل وفقا لنقاط المسودة: لم تكن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مدركة لهوية وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ولم تتعرف عليه خلال الاجتماع الذي جمع وفدًا ممثلًا عن وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية الإيطالي في مقر وزارة الخارجية الإيطالية.

واختتم قائلا: علاوة على ذلك، لم تتعرف الوزيرة على هوية وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الاجتماع أو حتى بعده، وعلمت بهويته بعد أن أعلن الوزير الإسرائيلي عن الاجتماع من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية.