الإعلان عن وفاة الحاجة برنية الثابت المفقودة منذ نحو ثلاثة أشهر في مكة

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أعلنت منصة حجاج ليبيا، اليوم السبت، عن وفاة الحاجة الليبية، برنية مصباح الثابت (76 عاما)، بعد فقدانها منذ نحو ثلاثة أشهر في مكة المكرمة.

ونقلت المنصة عن عائلة الحاجة المفقودة برنية الثابت، قولهم: “الوالدة توفاها الله في مكة المكرمة”، لافتة إلى أنّه سيصدر بيان بالتفاصيل حول وفاتها في وقت لاحق.

والحاجة برنية من مدينة العجيلات، وكانت من ضمن حجاج البعثة الليبية لموسم الحج الحالي 1444هـ، فرع حجاج المنطقة الغربية.

وكانت الحاجة، قد فُقِدت يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 عند الساعة 11 صباحًا بجوار فندق أنجم بمكة المكرمة.