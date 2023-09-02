النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإسرائيلي

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

وأصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات الليبية.

وتضمن القرار تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.

واليوم، نفت حكومة الوحدة، تكليف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية.

وقالت منصة حكومتنا إن المنشور المتداول بهذا الخصوص غير صحيح؛ وذلك بعد أيام من إيقاف المنقوش إثر كشف لقاء لها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.

والأحد الماضي، أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة المنقوش عن العمل احتياطياً وإحالتها إلى التحقيق.

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والإثنين الماضي، عقد مجلس النواب الليبي، جلسة بمدينة بنغازي، حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال مجلس النواب في بيانه إنه تأكد له وللشعب الليبي بما لا يدع مجالاً للشك تورط الحكومة منتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني بهدف التطبيع مع هذا الكيان المحتل الأمر الذي تجرمه القوانين والتشريعات في ليبيا، مقابل وعود لاستمراها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021.