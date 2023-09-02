“الدبيبة” يوجه بتشكيل غرفة لتوحيد الجهود الأمنية داخل مصراتة

الوطن| متابعات

عقد رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية مصراتة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيرا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة وكافة البلديات، موجهاً بإنشاء غرفة أمنيةلغرض توحيد الجهود داخل نطاق البلدية وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلا.

كما شدد الدبيبة، على أهمية ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزةالأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.