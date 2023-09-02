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الدبيبة: جثمان الحاجة برنية عثر عليه في منطقة أجياد المحاذية للحرم المكي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إنّ جثمان الحاجة برنية مصباح الثابت، عثر عليه في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة.

وأعرب الدبيبة، عبر موقع “إكس” عن تعازيه لأهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات.

وأعلنت منصة حجاج ليبيا، السبت، وفاة الحاجة الليبية، برنية مصباح الثابت (76 عاما)، بعد فقدانها منذ نحو ثلاثة أشهر في مكة المكرمة.

ونقلت المنصة عن عائلة الحاجة المفقودة،  قولهم: “الوالدة توفاها الله في مكة المكرمة”، لافتة إلى أنّه سيصدر بيان بالتفاصيل حول وفاتها في وقت لاحق.

والحاجة برنية من مدينة العجيلات، وكانت من ضمن حجاج البعثة الليبية لموسم الحج الحالي 1444هـ، فرع حجاج المنطقة الغربية. وكانت قد فُقِدت يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 عند الساعة 11 صباحًا بجوار فندق أنجم بمكة المكرمة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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