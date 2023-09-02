بوخزام: الدبيبة والمنقوش ضالعين بالإنخراط في محادثات مع إسرائيل

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي سالم بوخزام، إن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية المنتهية نجلاء المنقوش، ضالعين تماماً بالإنخراط في محادثات مع إسرائيل، معتبراً أن هذا مخالف للقانون الذي أصدر عام 1957.

وأضاف بوخزام، أن الموضوع جريمة وخيانه عظمى للدوله الليبية وللشعب الليبي، ويعتبر نسفاً لحركة ليبيا الجهادية في فلسطين من عام 1920 و1936 وحتى في 1948، مضيفاً أنه لدينا شهداء في فلسطين وصولاً إلى عام 1967 وانتهاء بـ 1973 المعركة المهمة التي شارك فيها الجيش العربي، وكان المشير خليفة حفتر من المشاركين في الحرب العبور ونال نجمة سينا.

وتابع أن الشعب الليبي، لديه بناء وعقيدة بأن الكيان الصهيوني عدو للشعب الليبي، ولا يمكن التعامل معه، مضيفاً أن عبد الحميد الدبيبة هو ضالع، ونجلاء المنقوش هي من نفذت العمل بتعليماته.

وذكر بوخزام أن هناك إرهاصات خلفية كثيرة، وحركة لوزان الاسرائيلي قادوا مسألة تركيب للعلاقات الإسرائيلية الليبية، وتوجت المسائل بزيارة وزير العمل بالحكومة المنتهية علي العابد.

ولفت إلى أن اللجنة الاسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة “أيباك” تجتمع سنوياً وتدير وتخطط إلى مسالة فلسطين، لافتاً إلى أن العلاقات العربية الإسرائيلية باتت في العقل الباطن للعديد من القائدة السياسيين والعديد من المتابعين، وبات في نظر الدبيبة أنه لم يستمر بالحكم ما لم يرضى عنه الكيان الصهيوني.