اعتقال 49 شخص في طرابلس خلال المظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل

الوطن|متابعات

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن باعتقال 49 شخص خلال المظاهرات السلمية الرافضة للتطبيع مع اسرائيل والمطالبة بإسقاط الحكومة منتهية الولاية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”، وقامت بتحويلهم إلى النيابة العامة وذلك خلال يومين فقط، من تاريخ 31 أغسطس إلى تاريخ 1 سبتمبر 2023

هذا وشهدت العاصمة طرابلس ومعظم المناطق الغربية انتشارا واسعا لمجموعات عسكرية مسلحة، تحسبا للاحتجاجات على خلفية لقاء وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش”، مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين الأسبوع الماضي.