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قام المحلل الاقتصادي مختار الجديد في تصريحات صحفية حادة بتسليط الضوء على مستوى الفساد الهائل الموجود في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج في ليبيا، وقال إن حجم هذا الفساد يكفي بسهولة لإقالة أي وزير تعليم عالي في أي بلد آخر في العالم، ولكن في ليبيا، يبدو أن الأمور تسير في اتجاه مختلف تمامًا.

وأشار “الجديد” إلى أن اللصوص يعاملون بطريقة مختلفة في ليبيا، حيث يجب الاهتمام بمهارات اللص والفاسد يكرم ويرقى إلى أعلى المناصب، بينما المرتشين يستفيدون من حظوظ ليست متاحة للأفراد الأميين.

في نهاية المطاف، يعبر الجديد عن حزنه إزاء الواقع الحالي، حيث بين أن اللصوص يحكمون المشهد السياسي والاقتصادي، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لمستقبل البلاد.