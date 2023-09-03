الزوبي: أحبطنا المؤامرة الأخيرة على طرابلس بفضل صحوة مؤسساتنا العسكرية

زعم عبدالسلام الزوبي آمر «مليشيا 111»، أنهم أحبطوا المؤامرة على طرابلس بفضل صحوة ما وصفها بـ«مؤسساتهم العسكرية»، بحسب تعبيره.

وقال الزوبي، في منشور عبر «فيسبوك»: “لابد وأن ما حدث من حراك شعبي بدافع العروبة والدين نصرة للقضية الفلسطينية في شوارع ليبيا بشكل عام هو فخر لكل ليبي ويدعو للطمأنينة على ثبات المسلمات وتناقلها عبر الأجيال على الرغم من الغزو الثقافي الهائل الذي يؤثر بشكل كبير على الأفكار والمعتقدات”، وفقا لقوله.

وأضاف “إلا أن هناك أيادٍ خفية لا تلبث تتصيّد أي قضية تحرك الرأي العام لتستخدمها في حياكة مؤامرات، وتنسلّ بها من الواقع لتغيب في جنح من مكائد خيانات الوطن. وما إن تحرك الرأي العام تأكيدا على ثوابت ليبيا تجاه قضية الأمة الإسلامية حتى لبثوا يندسون لجعلها مؤدلجة”، على حد وصفه.

وتابع “لكن هيهات. فأنّى لهم أن ينجحوا في ظل صحوة وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي التي تمكنت بفضل الله من تقويم الوضع وإحباط محاولاتهم، فما كان إلا أن ارتدت مكائدهم عليهم، فتثبت العاصمة طرابلس خاصة والمنطقة الغربية عامة في كل موقف أنها لم ولن تكن يوما فريسة سهلة، وكل من يمد يده لها بشر ارتدت له وعليه”، بحسب حديثه.