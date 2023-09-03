الصغير: دخول النائب العام على التحقيقات بجريمة التطبيع يقطع الطريق على الدبيبات

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن دخول النائب العام الصديق الصور، على خط التحقيقات مع وزير الخارجية نجلاء المنقوش، يوقف مخطط فبركة التحقيقات معها بشأن محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن دخول النائب العام على التحقيقات بجريمة التطبيع مع الصهاينة يقطع الطريق على الدبيبات وما كانوا يخططون له من فبركة تحقيقات وهمية لتبرئة المتصهينة المنقوش ومن ورائها حكومتها”.

وكان النائب العام الصديق الصور، شكل لجنة تقصي حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بوزير خارجية “إسرائيل”:

وقال بيان صادر مكتب النائب العام، إنه تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لقواعد مقاطعة إسرائيل.

وأصدر النائب العام، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات.

وتابع البيان:” سيتم تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.