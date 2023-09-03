ليبيا.. وفاة الحاجة برنية مصباح بعد 3 أشهر من فقدانها في موسم الحج

أعلنت عائلة الحاجة برنية مصباح الثابت، العثور على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، بعد نحو ثلاثة أشهر من فقدانها خلال تأديتها مناسك الحج، ولم تكشف حتى اللحظة أسباب الوفاة.

ونشرت عائلة الحاجة برنية الثابت، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسجيلا أعلنت فيه نبأ العثور على جثمانها، واستقبال العائلة التعازي في منطقة العجيلات.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، أمس السبت، تعازيه إلى أسرة الحاجة برنية.

وقال دبيبة عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تلقيتُ ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة الحاجة برنية مصباح الثابت، التي عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، في أثناء أدائها مناسك الحج. أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة”.

وفُقدت الحاجة برنية مصباح الثابت الأربعاء، 14 يونيو الماضي، بجوار فندق أنجم عندما كانت رفقة ابنها، وأثارت قضيتها تعاطفاً كبيراً داخل ليبيا، ومطالبات بتكثيف البحث عنها.

وكلف دبيبة اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف البحث عن الحاجة برنية، بينما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السلطات الليبية والسعودية بالكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية.