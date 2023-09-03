الأرصاد الجوية: اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يطرأ اعتدال في درجات الحرارة على الشمال الشرقي، حيث أن الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33)مْ وتكون مابين (32-38)مْ على الشمال الغربي, بينما تكون مرتفعة هذا اليوم على الجنوب وتتراوح مابين (39-43)مْ وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

وتتأثر مناطق شمال شرق ليبيا من مساء الغد بتقلبات جوية تساهم في تكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل من يوم الثلاثاء – خاصة في أيام الأربعاء، الخميس والجمعة – من حين لآخر على اغلب مناطق الشمال، مع سقوط أمطار قد تكون جيدة على بعض المناطق الواقعة إلى الشرق من طرابلس إلى أقصى الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.