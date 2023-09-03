الهنقاري: «ثوار بنغازي» كانوا يشكلون خطراً على «إسرائيل»

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن من وصفهم بـ«ثوار بنغازي»؛ كانوا يشكلون خطراً على «إسرائيل»، بحسب تعبيره.

ونشر الهنقاري خارطة تدعي وقوع مصر وشرق ليبيا ضمن الحدود الأمنية لإسرائيل بينما المنطقة الغربية في ليبيا لاتزال ممانعة وتشكل خطراً عليها معلقا بالقول، في منشور عبر «فيسبوك»: “خريطة تبين الحدود الأمنية لإسرائيل بعد إسقاط «الرئيس مرسي رحمه الله» والقضاء علي ثوار الشرق الليبي الذين شكلوا خطر بدعم حماس بالسلاح ومنها الصواريخ”، -في إشارة للرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام قبل أن يسقطه الشعب المصري، اعتراضا على سياسة جماعة الإخوان في مصر-.