تنويه هام من مديرية امن طرابلس لسائقي المركبات وأهالي طلاب المدارس

يوافق اليوم الاحد الثالث من سبتمبر انطلاق العام الدراسي (2023-2024) حيث نشر مكتب العلاقلات العامة بمديرية امن طرابلس صورًا لانتشار رجال شرطة المرور والنجدة في المفترقات والشوارع الرئيسية المحيطة بالمدارس في العاصمة طرابلس ، وذلك لضبط الحالة المرورية، وتنظيم حركة السير في الشوارع والطرق المؤدية للمدارس.

وأهاب مكتب العلاقات العامة بمديرية امن طرابلس بإن الهدف من الانتشار الامني هو لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات، وخاصة في أوقات الذروة في الفترة الصباحية وخلال التبديل بين الفترتين وقت الظهيرة.

وأوضح أن تلك الترتيبات تساهم في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على النظام العام وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تأمين دخول وخروج الطلبة من المدارس في الأماكن والشوارع الرئيسية حفاظًا على سلامتهم.

ودعا سائقي المركبات وأهالي الطلبة بضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة، وتوقيف المركبات بالشكل الصحيح والحذر عند تنزيل الأطفال واتباع قواعد السلامة الخاصة بذلك.