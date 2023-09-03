ضبط مصري يمتهن سرقة صناديق التبرعات من المساجد في ليبيا

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية امن بنغازي في ضبط مصري الجنسية يمتهن سرقة صناديق التبرعات من المساجد آخرها سرقة صندوق التبرعات من مسجد القدس بمنطقة الصابري وبداخله مبلغ وقدره 2000 دينار.

وحضر إلى مركز شرطة الصابري المواطن ع.م.ع قيم مسجد القدس بمنطقة الصابري وأبلغ شكواه عن تعرض صندوق التبرعات الخاص بالمسجد الموجود داخل المسجد للسرقة .

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وعلى الفور تم خروج قوة من أعضاء التحريات بالمركز بإمرة ر.ع.أعلي البوسيفي إلى مكان الواقعة وتم إنتشارهم وباشروا بعملية التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وبالقرب منه .

وأسفرت جهودهم عن تحديد هوية الفاعل واتضح انه مصري الجنسية يتردد على المسجد مهنته لياس وعلى الفور تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى خ.ق.أ مصري الجنسية وإعترف بسرقة صندوق المسجد مرتين المرة الأولى كان بداخله مبلغ وقدره 2000دينار،ليبي وفي المرة الثانية كان بداخله مبلغ وقدره 100 دينار وبعد ذلك يقوم برمي الصندوق الحديدي .

وتم استحضار إحدى الصناديق وأفاد ايضا انه قام بالسرقة من أكثر من مسجد وأنه قام بشراء هاتف محمول وأرسل باقي المبلغ إلى أُسرته بدولة مصر،وتم إحالته إلى النيابة العامة.