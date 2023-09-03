الدبيبة: العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الحاجة برنية الثابت التي عثر على جثتها بعد فقدها خلال موسم الحج.

وقال الدبيبة عبر صفحته بمنصة “إكس” أن الحاجة برنية “عثر على جثمانها في منطقة أجياد المحاذية للحرم بمكة المكرمة، أثناء أدائها مناسك الحج” مضيفا “أعزي أهل الفقيدة وسكان مدينة العجيلات، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة”.

وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أنها تلقت ببالغ الحزن خبر وفاة الحاجة برنية الثابت والتي فُقدت في موسم حج هذا العام 1444هـ -2023 م.