بدء العام الدراسي الجديد في كامل التراب الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

اِلتحق 2345668 تلميذ وطالب في كامِل التُّراب الليبي بِمدارسهم مع بِداية العام الدِّراسي 2023-2024م اليوم الأحد.

وَبلغ عَدد تلامِيذ مرحلة التَّعليم الأساسي 1982422 تلميذ وتلميذة، فِيما بلغ عَدد طلاب مرحلة التَّعليم الثانوي 363246 تلميذ وتلميذة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وَسيدرس التلاميذ والطلاب في 6608 مؤسسة تعليمية (4271 مؤسسة تعليمية عامة، 2060 مؤسسة تعليمية خاصة، 52 مؤسسة تعليم كبار، و225 تعليم منازل).

وَوفقأً لِقرار وزير التَّربية والتَّعليم رقم 1046 لسنة 2023م بشأن تحدِيد مواعيد الدِّراسة والاِمتحانات لِجميع المراحل التَّعليمية يتضمَّن الأسبوع الأول من العام الدِّراسي الذي أطلق عليه النَّشاط المدرسي إقامة مناشط مختلفة لللتلاميذ والطلاب.

وَبدأت وزارة التَّربية والتَّعليم الأسبوع الماضي في توزيع صكوك الميزانية التشغيلية المخصصة للمؤسسات التَّعليمية من أجل تهيئتها لاِستقبال التلامِيذ والطلاب، إذ خصصت أوجه إنفاق الميزانية في النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الاِمتحانات.

وكان وزير التَّربية والتَّعليم قد اِعتمد في السادس عشر من الشهر الماضي الخُطة الدِّراسية للعام الدِّراسي 2023-2024م لِمرحلتي التَّعليم الأساسي والثانوي والديني والشهادات العامة، والتي تتألف من 28 أُسبوعاً.